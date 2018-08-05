toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН ТРАНСФЕРЫ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Буэно – о переходе в Динамо: Начинаю реализацию еще одной мечты

10:54 52 Читати українською
Буэно – о переходе в Динамо: Начинаю реализацию еще одной мечты
Витор Буэно / Фото ФК Динамо

Новичок "бело-синих" Витор Буэно прокомментировал переход в Динамо.

"Новый дом, новые вызовы, новые цели. Начинаю реализацию еще одной мечты Я очень счастлив. Вперед, Динамо", – написал Буэно в своем Twitter.

Буэно будет зарабатывать в Динамо 1 млн долларов в год, – "ТаТоТаке"

Напомним, что киевский клуб взял бразильца в аренду на два сезона. Ранее сообщалось, что Динамо сможет выкупить хавбека за 10 млн евро.

Его предыдущий клуб – Сантос – взамен получил парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, который так и не сумел стать основным игроком Динамо.

Киевляне представят новичка перед домашним матчем против Славии, который состоится 14 августа.

Новичок Динамо Буэно встречается с экзотической красавицей – фото

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Витор Буэно Витор Буэно
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
36
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук