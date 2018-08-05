Буэно – о переходе в Динамо: Начинаю реализацию еще одной мечты

Новичок "бело-синих" Витор Буэно прокомментировал переход в Динамо.

"Новый дом, новые вызовы, новые цели. Начинаю реализацию еще одной мечты Я очень счастлив. Вперед, Динамо", – написал Буэно в своем Twitter.

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Напомним, что киевский клуб взял бразильца в аренду на два сезона. Ранее сообщалось, что Динамо сможет выкупить хавбека за 10 млн евро.

Его предыдущий клуб – Сантос – взамен получил парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, который так и не сумел стать основным игроком Динамо.

Киевляне представят новичка перед домашним матчем против Славии, который состоится 14 августа.

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