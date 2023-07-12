"Слава Украине! – Героям слава!": заполненный стадион скандировал патриотические лозунги на матче Лиги чемпионов
12 июля 08:55 - Читати українською
Поединки квалификации Лиги чемпионов подарили еще один случай говорить о поддержке Украины в Европе.
Накануне прошел поединок между Жальгирисом и македонской Стругой. Игра завершилась без голов. Впрочем, нас все равно больше интересуют события на трибунах, а не на футбольном поле.
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Дело в том, что литовские болельщики устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона, используя украинские патриотические лозунги. "Слава Украине!" – раздавалось с одной части арены. "Героям слава!" – отвечали из другой.
Интересно, что матч состоялся в Вильнюсе, где на днях также проходит саммит стран НАТО.
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