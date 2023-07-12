Поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів подарували ще одну нагоду говорити про підтримку України в Європі.

Напередодні відбувся поєдинок між Жальгірісом та македонською Стругою. Гра завершилася без голів. Втім, нас однаково більше цікавлять події на трибунах, а не на футбольному полі.

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Річ у тім, що литовські уболівальники влаштували перекличку між трибунами заповненого стадіону, використавши українські патріотичні гасла. "Слава Україні!" – лунало з однієї частини арени. "Героям слава!" – відповідали з іншої.

Цікаво, що матч відбувся у Вільнюсі, де цими днями також проходить саміт країн НАТО.