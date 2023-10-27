Ювентус продолжил отправлять своих скаутов для слежения за Вермереном, информирует инсайдер Николо Скира. В среду, 25 октября представители туринского клуба смотрели за игрой юного дарования во время матча Лиги чемпионов между Антверпеном и Порту (1:4). Артур провёл на поле весь матч, не отличившись результативными действиями или карточками.

Хет-трик случайного "джокера" в видеообзоре матча Антверпен – Порту – 1:4

Ранее скауты Ювентуса следили за Вермереном во время матча Антверпен – Шахтёр (2:3). На той же встрече присутствовали и скауты Барселоны.

Прошлый сезон стал для 18-летнего полузащитника дебютным в карьере. Уже тогда он завоевал себе место в стартовом составе Антверпена и внёс весомый вклад в победу в чемпионате Бельгии.

Ранее портал Archy Sport отмечал, что Вермерен играет в стиле Серхио Бускетса.

Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов