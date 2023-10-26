Хет-трик случайного "джокера" в видеообзоре матча Антверпен – Порту – 1:4
26 октября 09:46 - Читати українською
Антверпен разгромно уступил Порту в 3 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Эванилсон 46’
Стивен Эустакио 54’
Эванилсон 69’
Эванилсон 84’
46’ Эванилсон
54’ Стивен Эустакио
69’ Эванилсон
84’ Эванилсон
Антверпен повторил фокус с Шахтером, неожиданно выиграв первый тайм. Варела обрезался на собственной половине, а затем еще и "переправил" мяч Юсуфу, мощно пробившему в касание.
Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Счастливым билетом для Порту стала травма Вендела в конце тайма. Вместо него вышел Эванилсон и во второй половине разорвал Антверпен. Бразилец стал лишь седьмым игроком в истории ЛЧ, который после выхода на замену оформил хет-трик. Вместе с голом Эустакио это привело к разгрому хозяев 4:1.
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