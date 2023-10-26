Антверпен повторил фокус с Шахтером, неожиданно выиграв первый тайм. Варела обрезался на собственной половине, а затем еще и "переправил" мяч Юсуфу, мощно пробившему в касание.

Порту с хет-триком Эванилсона разбил Антверпен и усложнил Шахтеру задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Счастливым билетом для Порту стала травма Вендела в конце тайма. Вместо него вышел Эванилсон и во второй половине разорвал Антверпен. Бразилец стал лишь седьмым игроком в истории ЛЧ, который после выхода на замену оформил хет-трик. Вместе с голом Эустакио это привело к разгрому хозяев 4:1.