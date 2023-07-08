Нидерландец Тонни Вилена подписал контракт с греческим клубом на 4 года.

Греческий Панатинаикос, являющийся соперником СК Днепр-1 в квалификации Лиги чемпионов, подписал нидерландского футболиста Тонни Вилену, который в свое время играл в чемпионате России. Об этом пишет клубная пресс-служба греков.

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По официальной информации, нидерландец подписал контракт с клубом на 4 года – до лета 2027 года. Информации о финансовой составляющей соглашения нет.

Напомним, Вильена выступал в составе каталонского Эспаньола, итальянской Салернитаны, Фейеноорда, а также успел поиграть в России, где выступал за Краснодар.

СК Днепр-1 сыграет с Панатинаикосом во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 25 июля и 1 августа. Первая встреча состоится во вторник, 25 июля, в словацком городе Кошице. Этот матч станет для украинской команды формально домашним.