"Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись.

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Врсалько и Кондогбия наиграли на самые лучшие отзывы. Порту хватало ничьи, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали как одно целое", – цитирует Симеоне сайт УЕФА.

Напомним, три очка из Порта позволили "матрасникам" финишировать на второй строчке группы B.

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