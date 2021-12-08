Симеоне выделил двух игроков Атлетико, которые помогли мадридцам выйти из группы Лиги чемпионов
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями от победного поединка с Порту (3:1).
"Я очень доволен лидерскими качествами, которые продемонстрировали мои игроки, доволен тем, как мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись.
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Врсалько и Кондогбия наиграли на самые лучшие отзывы. Порту хватало ничьи, чтобы пройти дальше, и они очень хорошо боролись, но мы показали отличную игру и работали как одно целое", – цитирует Симеоне сайт УЕФА.
Напомним, три очка из Порта позволили "матрасникам" финишировать на второй строчке группы B.
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