"Я дуже задоволений лідерськими якостями, які продемонстрували мої гравці, задоволений тим, як ми подолали всі труднощі, з якими зіткнулися.

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Врсалько і Кондогбія награли на найкращі відгуки. Порту вистачало нічиєї, щоб пройти далі, і вони дуже добре боролися, але ми показали чудову гру і працювали як одне ціле", – цитує Сімеоне сайт УЄФА.

Нагадаємо, три очки з Порту дозволили "матрацникам" фінішувати на другій сходинці групи B.

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