Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал

Мадридський Атлетіко здолав туринський Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, 1/8 фіналу, перші матчі

Атлетіко – Ювентус – 2:0

Голи: Хіменес, 78, Годін, 83

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Дебют зустрічі активно вирішили провести обидві команди. Проте, вже за кілька хвилин ініціативу перехопив Атлетіко. Однак, перший небезпечний момент виник у Юве. Хіменес завалив суперника біля власного штрафного, але удар Роналду зі штрафного Облак витягнув з-під перекладини. Ще один момент туринці створили через дві хвилини – П'яніч навісом від кутового прапорця знайшов Бонуччі, але центрбек пробив над воротами.

Трибуни Ванда Метрополітано погнали "матрацників" вперед і ті відверто притисли Ювентус до власних воріт. Навіть коли м'яч опинявся у "Старої синьйори", то гравці Атлетіко відразу починали активно пресингувати, навіть у чужому штрафному. Поступово це почало давати свої плоди. На 21-й хвилині біля володінь Щенсни виникли справжня пожежа, але з ударами Коке та Грізманна оборона італійського гранда впоралася.

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А на 27-й хвилині Дієго Коста вирішив намалювати пенальті, але VAR допоміг рефері розібратися в епізоді – лише штрафний Виконувати стандарт взявся Грізманн, але удар Грізманна над стінкою не став несподіванкою для Щенсни, який витягнув м'яч із верхнього кута. Після цього епізоду Турин остаточно вирішив зайняти оборону біля власних воріт в очікуванні провалу суперника. Та до кінця першої половини гри ніхто із суперників обдуманої атаки створити так і не зумів.

Старт другого тайму теж був за Атлетіко. Спочатку мадридці створили момент для Дієго Кости, але бразильський іспанець змарнував фактично вихід віч-на-віч після пасу Грізманна на 50-й хвилині. Юве натомість відповів ударом П'яніча, але м'яч після удара боснійця розминувся зі стійкою. А ще за 3 хвилини супермомент змарнував Грізманн: француз отримав м'яч на лінії штрафного і, здавалося, напевне перекидав Щенсни, але польський кіпер якимось дивом дотягнувся до м'яча й перевів його в поперечку, а К'єлліні швидко зіграв на винос.

Свого щастя в атаці спробувала знайти і "Стара синьйора", та під удар Роналду відчайдушно кинувся Годін. Атлетіко міг покарати Ювентус за таке марнотратство: на 70-й Філіпе Луїс навісом із лівого флангу знайшов Мората, а екс-форвард туринців головою відправив м'яч у сітку. Однак, перед тим іспанець штовхнув у спину К'єлліні й арбітр вирішив подивитися повтор. VAR став помічником італійського гранда й Цваєр відмінив взяття воріт.

Та на 78-й хвилині не врятував і арбітр, коли після подачі Лемара Мората пробив головою на дальній стійці і влучив у захисника, а першим на добиванні Хіменес і переграв Щенсни. Юве опинився у психологічній ямі й за 5 хвилин пропустив вдруге. Це Грізманн навісив зі штрафного, а Годін найкраще зорієнтувався після відскоку й відправив м'яч у ворота – 2:0!

Ювентус спробував забити бодай м'яч, аби покращити шанси на вихід до 1/4 фіналу. Спочатку Роналду створив момент для Бернардескі, та його удар із-під перекладини витягнув Облак, а вже в доданий арбітром час зірковий португалець не зумів замкнути подачу партнера й головою пробив значно повз ворота.

Отже, впевнена перемога Атлетіко, який зробив вагому заявку на вихід до наступної стадії перед виїздом на Аппеніни.