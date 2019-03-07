Симеоне получил наказание за эпическое празднование гола Ювентусу

Дисциплинарный комитет УЕФА определился с наказанием для наставника мадридского Атлетико Диего Симеоне за слишком эмоциональное празднование взятия ворот в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (2:0).

Аргентинец избежал дисквалификации и должен заплатить 20 тысяч евро штрафа, сообщает AS.

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После второго гола в ворота Ювентуса Симеоне продемонстрировал неприличный жест, схватив себя за пах. Этот эпизод попал в телевизионную трансляцию, а в Италии игрока удалили за празднования в стиле 48-летнего тренера. Сам Симеоне заявил, что не хотел обидеть Юве этим жестом.

Наставнику Атлетико грозила дисквалификация на несколько матчей, но УЕФА решил ограничиться лишь денежным штрафом без ограничения участия в играх. Ответный матч 1/8 финала ЛЧ Ювентус – Атлетико состоится 12 марта в Турине.

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