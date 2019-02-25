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В Италии игрока удалили за празднования в стиле Симеоне

25 февраля 23:49 37 Читати українською
В Италии игрока удалили за празднования в стиле Симеоне
Празднование Диего Симеоне / соцсети

В матче итальянской Серии D арбитр удалил футболиста Прато Риккардо Морео за празднование в стиле Диего Симеоне.

В матче Серии D произошел курьезный эпизод. Футболист клуба Прато Риккардо Морео отметился забитым мячом в ворота соперника и отметил в стиле наставника Атлетико Диего Симеоне.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Симеоне за его жест в матче с Ювентусом

Сразу после этого главный арбитр матча подбежал к футболисту и показал ему прямую красную карточку.

Сам наставник "матрасников" также может получить наказание от УЕФА. Контрольно-дисциплинарный комитет рассматривает его поведение.

Посмотреть видео курьезного эпизода можно по ссылке.

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Теги
Италия Диего Симеоне Диего Симеоне футбольные курьёзы Видеоновости
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