Сімеоне отримав покарання за епічне святкування гола Ювентусу

Дисциплінарний комітет УЄФА визначився з покаранням для керманича мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне за надто емоційне святкування взяття воріт у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:0).

Аргентинець уник дискваліфікації та повинен заплатити 20 тисяч євро штрафу, повідомляє AS.

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Після другого гола в ворота Ювентуса Сімеоне продемонстрував непристойний жест, схопивши себе за пах. Цей епізод потрапив до телевізійної трансляції, а в Італії гравця вилучили за святкування в стилі 48-річного тренера. Сам Сімеоне заявив, що не хотів образити Юве цим жестом.

Керманичу Атлетіко загрожувала дискваліфікація на кілька матчів, але УЄФА вирішив обмежитися лише грошовим штрафом без обмеження участі в іграх. Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус – Атлетіко відбудеться 12 березня в Турині.

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