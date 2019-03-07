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Сімеоне отримав покарання за епічне святкування гола Ювентусу

17:01 279 Читать на русском
Сімеоне отримав покарання за епічне святкування гола Ювентусу
Дієго Сімеоне / Reuters

Дисциплінарний комітет УЄФА визначився з покаранням для керманича мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне за надто емоційне святкування взяття воріт у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:0).

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Аргентинець уник дискваліфікації та повинен заплатити 20 тисяч євро штрафу, повідомляє AS.

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Після другого гола в ворота Ювентуса Сімеоне продемонстрував непристойний жест, схопивши себе за пах. Цей епізод потрапив до телевізійної трансляції, а в Італії гравця вилучили за святкування в стилі 48-річного тренера. Сам Сімеоне заявив, що не хотів образити Юве цим жестом.

Керманичу Атлетіко загрожувала дискваліфікація на кілька матчів, але УЄФА вирішив обмежитися лише грошовим штрафом без обмеження участі в іграх. Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ювентус – Атлетіко відбудеться 12 березня в Турині.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Ювентус
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