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Сімеоне можуть покарати за непристойний жест у матчі з Ювентусом

11:44 278 Читать на русском
Сімеоне можуть покарати за непристойний жест у матчі з Ювентусом
Дієго Сімеоне

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне може постраждати через свою емоційність.

У першому матчі Ліги чемпіонів Атлетіко несподівано переміг Ювентус (2:0), а після другого гола "матрацників" наставник мадридського клубу не скупився на емоції.

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

48-річний фахівець на радощах показав не зовсім пристойний жест, схопившись руками за пах. УЄФА не розділяє щастя Сімеоне та розглядає можливість дисциплінарних санкцій щодо аргентинця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Варто відзначити, що після матчу Сімеоне вибачився за свою надлишкову емоційність.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ювентусом та Атлетіко відбудеться 12 березня.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Ювентус
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Теги
Іспанія Ліга чемпіонів УЄФА Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Ювентус Атлетіко Атлетіко
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