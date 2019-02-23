Сімеоне можуть покарати за непристойний жест у матчі з Ювентусом

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне може постраждати через свою емоційність.

У першому матчі Ліги чемпіонів Атлетіко несподівано переміг Ювентус (2:0), а після другого гола "матрацників" наставник мадридського клубу не скупився на емоції.

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

48-річний фахівець на радощах показав не зовсім пристойний жест, схопившись руками за пах. УЄФА не розділяє щастя Сімеоне та розглядає можливість дисциплінарних санкцій щодо аргентинця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Варто відзначити, що після матчу Сімеоне вибачився за свою надлишкову емоційність.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ювентусом та Атлетіко відбудеться 12 березня.

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