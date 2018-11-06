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Симеоне: Боруссия Д может выиграть Бундеслигу, это одна из лучших команд в Европе

09:34 35 Читати українською
Симеоне: Боруссия Д может выиграть Бундеслигу, это одна из лучших команд в Европе
Диего Симеоне / Фото: ФК Атлетико

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями от игры Боруссии Дортмунд перед матчем Лиги чемпионов.

"Боруссия в хорошей форме. Они не проигрывают в чемпионате Германии и Лиге чемпионов, опережают Баварию на четыре очка. В них одна из лучших команд в Европе.

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Они играют в зрелищный футбол. Если Боруссия продолжит в том же духе, они могут выиграть чемпионат Германии", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч 4 тура Лиги чемпионов Атлетико – Боруссия начнется сегодня в 22:00. В предыдущем туре подопечные Люсьена Фавра разгромили "матрасников" со счетом 4:0.

Лига чемпионов4 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Боруссия Дортмунд: Вторник 06 ноября 2018

Атлетико
до матча
9
час
:
44
мин
Боруссия Дортмунд
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Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Дортмунд Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
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