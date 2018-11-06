Сімеоне: Борусія Д може виграти Бундеслігу, це одна з найкращих команд в Європі

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями від гри Борусії Дортмунд перед матчем Ліги чемпіонів.

"Боруссія в хорошій формі. Вони не програють в чемпіонаті Німеччини і Лізі чемпіонів, випереджають Баварію на чотири очки. У них одна з кращих команд в Європі.

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Вони грають у видовищний футбол. Якщо Боруссія продовжить в тому ж дусі, вони можуть виграти чемпіонат Німеччини", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Атлетіко – Борусія розпочнеться сьогодні о 22:00. У попередньому турі підопічні Люсьєна Фавра розгромили "матрацників" з рахунком 4:0.