Сімеоне: Борусія Д може виграти Бундеслігу, це одна з найкращих команд в Європі

Ліга чемпіонів — 10:12 13
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Манчестер Сіті – Шахтар: "гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складі
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ПСЖ оскаржив у CAS рішення УЄФА про відновлення розслідування щодо порушення клубом фінансового фейр-плейФранція — 09:22 99
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Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"Іспанія — 5 лист 973
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Казус Коноплянки, Роналду та екс-"гірник" карають Срну, падіння Неймара і голи братів Азара – топ-фішки євровікендуСвіт — 5 лист 5079
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Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант ДинамоЗбірна України — 5 лист 9657
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