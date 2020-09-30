"В Динамо есть молодые игроки, за которыми наблюдают европейские клубы. Для них Лига чемпионов будет хорошей витриной.

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Участие в таком соревновании станет большим стимулом. Я уверен, что с таким тренером они будут только расти. Ведь, в основном, смотрят Лигу чемпионов, мало кто смотрит Лигу Европы. Ярмарка у них будет хорошая", – сказал Сидорчук в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в решающем матче за выход в групповой раунд Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу на своем поле одолели Гент со счетом 3:0 и впервые за последние четыре года гарантировали себе еврокубковую осень в самом престижном евротурнире.

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