"В Динамо є молоді гравці, за якими спостерігають європейські клуби. Для них Ліга чемпіонів буде хорошою вітриною.

Динамо – Гент: InStat назвав найкращого гравця матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів

Участь у такому змаганні стане великим стимулом. Я впевнений, що з таким тренером вони будуть лише зростати. Адже, в основному, дивляться Лігу чемпіонів, мало хто дивиться Лігу Європи. Ярмарок у них буде хороший", – сказав Сидорчук у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу на власному полі здолали Гент з рахунком 3:0 і вперше за останні чотири роки гарантували собі єврокубкову осінь у найпрестижнішому євротурнірі.

Динамо – Гент: ЛЧ історична, нешаблонна – Бущан проситься на №1 збірної, жах Пластуна і лідерів киян, феномен Луческу