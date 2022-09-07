"Открою небольшой секрет: Швед точно попадет в символическую сборную тура от УЕФА. Как он ее определяет? Есть на сайте УЕФА такая игрушка "Фэнтези", где игроки за какие-то действия – голы, ассисты, отбор мяча, сухие матчи – получают очки. И Швед набрал таких очков вчера 17. Там два забитых гола – по 5 очков, отбор мяча… Обычно атакующие игроки очень мало получают таких баллов, потому что нужно совершить от трех и более отборов, чтобы один балл заработать. Марьян получил звание "Игрок матча" от УЕФА, несмотря на то, что Мудрик сделал три гола.

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УЕФА оценивает обычно не только тех, кто больше забьет, ассистирует, но и тех, кто вносит какой-то ключевой вклад в игру. И вот, наверное, оценили это талант, ловкость. Это тоже определенное мастерство – подстеречь вратаря на таком фейле. Швед в ситуации, где никто не ждет никакого подарка, ждал этого паса ему в ноги. Он его получил и сразу принял решение пробить. Второй гол – это тоже фарт, потому что с рикошетом от Вилли Орбана. Еще один "венгерский привоз" Лейпцига.

Как можно было ожидать Шведа в основе, если он с Рухом вышел лишь на минуту и ​​то просто для того, чтобы потянуть время, поскольку Шахтер играл в меньшинстве и нужно было отстоять победу. Абсолютно топовое решение Йовичевича, который в матче с РБ Лейпциг не только со Шведом угадал. Он выпустил Джурасека. Это достаточно приличного уровня центральный полузащитник, игравший у него в СК Днепр-1. Все видят, как Шахтер забивает третий гол – Судаков на Мудрика и последний решает. Но перед штрафной отбирает мяч у соперника именно Джурасек и сразу в касание отдает идеальный пас, который не сможет перехватить немецкий защитник. То есть там отбор, и там первый пас. По сути, это предголевой пас, ассист перед ассистом. И там уже Судаков на скорости решает – сразу мгновенное решение, молниеносное.

Судаков, Швед, Мудрик, тот же Джурасек... И еще один вышедший на замену игрок – Лассина Траоре. Как хищник разобрался с соперником, когда Мудрик ему выложил. Первый и единственный момент человек реализует. В конце концов чего еще ждать от форварда. В принципе очень правильное решение принял Йовичевич, не выпустив Траоре в основе. Потому что он не очень вытягивал бы весь матч. А Зубков изнурял соперника, много бегал, много активности. И уже на уставших оппонентов выходит Траоре и решает.

За победу в Лиге чемпионов, где два гола Шведа стали решающими, дают 2,8 млн евро. То есть Швед уже отработал и трансфер, и зарплату. Я думаю, он не заработает в Шахтере столько, сколько ему принес", – сказал Котив в комментарии Футбол 24.

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