Австрийцы настраивались на реванш, тогда как в планах у команды Луческу было отстоять минимальное преимущество, добытое в номинально домашнем поединке. Матч, как и онлайн-трансляция Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартует в 21:30 по киевскому времени. После первого поединка динамовцы не проводили игр. А вот Штурм в большинстве упустил победу на поле Рида в 3 туре австрийской Бундеслиги и опустился на 4 строчку. Где смотреть матч Штурм – Динамо онлайн? Поединок в Украине транслируют на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com), канале Setanta Sports, а также 2+2 (здесь с 15-минутной задержкой). За рубежом игру показывают португальский Canal 11, австрийский ORF 1 и польский Polsat Sport News.

Штурм – Динамо: анонс и прогноз на ответный матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов

Если наставник соперника выставил тот же стартовый состав, что в Лодзи, то Мирча Луческу внес пару корректив. Денис Попов не попал даже в заявку, поэтому его место в основе занял Александр Сирота. Виктор Цыганков вернулся в состав после легкого повреждения. В прошлом матче правый вингер сборной Украины также должен сыграть с первых минут, но почувствовал проблемы перед встречей, открыв путь герою поединка. На этот раз Александр Караваев все же должен начать в запасе.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Штурм: Зибенхандль – Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте – Станкович – Хирлендер, Хорват, Прасс – Саркария, Хейлунд