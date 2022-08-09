Австрійці налаштовувалися на реванш, тоді як команда Луческу мала у планах відстояти мінімальну перевагу, здобуту в номінально домашньому поєдинку. Матч, як і онлайн-трансляція Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартує о 21:30 за київським часом. Після першого двобою динамівці не проводили ігор. А ось Штурм у більшості втратив перемогу на полі Ріда в 3 турі австрійської Бундесліги та опустився на 4 сходинку. Де дивитися матч Штурм – Динамо онлайн? Поєдинок в Україні транслюють на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com), каналі Setanta Sports, а також 2+2 (тут із 15-хвилинною затримкою). За кордоном гру показують португальський Canal 11, австрійський ORF 1 та польський Polsat Sport News.

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Якщо наставник суперника виставив той же стартовий склад, що у Лодзі, то Луческу вніс пару коректив. Денис Попов не потрапив навіть до заявки, тому його місце в основі дісталося Олександру Сироті. Віктор Циганков повернувся до складу після легкого пошкодження. У минулому матчі правий вінгер збірної України також мав зіграти з перших хвилин, але відчув проблеми перед поєдинком, відкривши шлях герою зустрічі. Цього разу Олександр Караваєв має таки почати в запасі.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Шепелєв – Бєсєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд