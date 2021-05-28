"Россонери" в своем официальном Twitter опубликовали видео незабываемых эмоций с триумфального вечера в Манчестере.

Шевченко – самый молодой тренер Евро-2020

Не забыл о знаковой дате и Андрей Шевченко. Именно легендарный украинский форвард забил решающий пенальти в серии против Ювентуса. Как оказалось, это была единственная победа Шевченко в Лиге чемпионов. Двумя годами позже он снова подойдет к "точке" в решающий момент и проиграет свою дуэль голкиперу Ливерпуля Дудеку.

Напомним, Милан является семикратным победителем Кубка/Лиги чемпионов – второй показатель после мадридского Реала (13).

"Если будут возможности – воспользуюсь": интервью Шевченко о работе в Милане, целях сборной Украины и голах Малиновского