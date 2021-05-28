Шевченко вспомнил свою единственную победу в Лиге чемпионов – 18 лет назад удар украинца принес Милану титул
Милан празднует 18-ю годовщину победы над Ювентусом в финале Лиги чемпионов 2002/03.
"Россонери" в своем официальном Twitter опубликовали видео незабываемых эмоций с триумфального вечера в Манчестере.
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Не забыл о знаковой дате и Андрей Шевченко. Именно легендарный украинский форвард забил решающий пенальти в серии против Ювентуса. Как оказалось, это была единственная победа Шевченко в Лиге чемпионов. Двумя годами позже он снова подойдет к "точке" в решающий момент и проиграет свою дуэль голкиперу Ливерпуля Дудеку.
Напомним, Милан является семикратным победителем Кубка/Лиги чемпионов – второй показатель после мадридского Реала (13).
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