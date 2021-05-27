Наставник сборной Украины Андрей Шевченко станет самым молодым тренером Евро-2020. На старте нынешнего чемпионата ему будет 44 года и 227 дней.

По сравнению с предыдущим европейским чемпионатом средний возраст тренеров национальных команд уменьшился почти на три года, сообщает Sport.ua. В этом году он составляет 54,0 года, что на 2,7 года меньше, чем на Евро-2016.

Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

Самым старшим специалистом в чемпионате станет наставник сборной Турции 69-летний Шенол Гюнеш. А самым молодым – 44-летний Андрей Шевченко.

В рейтинге самых молодых тренеров за всю историю чемпионата Европы Шевченко занимает 16 место. Его опережает также Мирча Луческу, который возглавил сборную Румынии в возрасте 38 лет.

Напомним, подопечные Шевченко перед началом континентального первенства проведут еще два товарищеских матча – 3 июня с Северной Ирландией и 7 июня с Кипром. Евро-2020 для сборной Украины начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

Шевченко знайшов нового форварда, Трубін має проблеми: Україна провалила старт підготовки до Євро, але панікувати зарано