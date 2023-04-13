Милан должен как можно чаще приглашать Андрея Шевченко на свои матчи в Лиге чемпионов.

Обладатель "Золотого мяча-2004" лично приехал на Сан-Сиро, чтобы поддержать бывшую команду в первом четвертьфинальном матче против Наполи.

Режиссеры поймали, как Шевченко сидит на трибунах и что-то активно объясняет Паоло Мальдини. Поединок завершился минимальной победой Милана. Месяц назад украинец уже приезжал на домашний матч против Тоттенхэма в 1/8 финала. Тогда "россонери" также выиграли 1:0, что стало решающим для прохода в следующий раунд.

Напомним, ответный матч между Наполи и Миланом состоится уже на следующей неделе, а именно 18 апреля. Если команде Пиоли удастся удержать преимущество, она в полуфинале сыграет против победителя пары Бенфика – Интер.

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