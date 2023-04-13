Мілан повинен якомога частіше запрошувати Андрія Шевченка на свої матчі в Лізі чемпіонів.

Володар "Золотого м'яча-2004" особисто приїхав на Сан-Сіро, щоб підтримати колишню команду в першому чвертьфінальному матчі проти Наполі.

Режисери піймали, як Шевченко сидить на трибунах і щось активно пояснює Паоло Мальдіні. Поєдинок завершився мінімальною перемогою Мілана. Місяць тому українець вже приїздив на домашній матч проти Тоттенхема в 1/8 фіналу. Тоді "россонері" також виграли 1:0, що стало вирішальним для проходу в наступний раунд.

Нагадаємо, матч-відповідь між Наполі та Міланом відбудеться вже наступного тижня, а саме 18 квітня. Якщо команді Піолі вдасться втримати перевагу, то вона у півфіналі зіграє проти переможця пари Бенфіка – Інтер.

Мілан знову переграв Наполі – Діас повторив свою магію та наблизив "россонері" до півфіналу Ліги чемпіонів