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Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

25 февраля 23:35 297 Читати українською
Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча
Челси – Бавария – видео голов и обзор матча 25 февраля 2020

Бавария разгромила Челси (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Матч и онлайн-трансляция Челси – Бавария начался в 22:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Телетрансляция поединка проходила на канале "Футбол 1". Интересно, что именно Челси и Бавария играли в финале ЛЧ 2011/12 – тогда Альянц-Арене в Мюнхене сильнее в серии пенальти оказались лондонцы. В составе "оотен" весь поединок отыграл Анатолий Тимощук.

Бавария разгромила Челси на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а уже в дебюте второй половины игры Бавария вышла вперед. Роберт Левандовски и Серж Гнабри организовали комбинацию, которая завершилась ударом немца по пустым воротам.

Челси – Бавария: видео гола Гнабри:

Через несколько минут эта же парочка оформила и второе взятие ворот. Гнабри завершил быструю атаку ударом в дальний угол.

Челси – Бавария: видео гола Гнабри:

На 76-й минуте Дэвис шикарно прорвался по флангу и выкатил на Левандовски. Тот ударом в пустые ворота довел счет до разгромного.

Челси – Бавария: видео гола Левандовски:

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