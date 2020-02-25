Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Бавария разгромила Челси (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Челси – Бавария начался в 22:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Телетрансляция поединка проходила на канале "Футбол 1". Интересно, что именно Челси и Бавария играли в финале ЛЧ 2011/12 – тогда Альянц-Арене в Мюнхене сильнее в серии пенальти оказались лондонцы. В составе "оотен" весь поединок отыграл Анатолий Тимощук.

Бавария разгромила Челси на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а уже в дебюте второй половины игры Бавария вышла вперед. Роберт Левандовски и Серж Гнабри организовали комбинацию, которая завершилась ударом немца по пустым воротам.

Челси – Бавария: видео гола Гнабри:

Через несколько минут эта же парочка оформила и второе взятие ворот. Гнабри завершил быструю атаку ударом в дальний угол.

Челси – Бавария: видео гола Гнабри:

На 76-й минуте Дэвис шикарно прорвался по флангу и выкатил на Левандовски. Тот ударом в пустые ворота довел счет до разгромного.

Челси – Бавария: видео гола Левандовски: