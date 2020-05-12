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Шевченко оказался в топ-15 рейтинга результативности в Лиге чемпионов, Месси и Роналду – в тройке лучших

12:27 70 Читати українською
Шевченко оказался в топ-15 рейтинга результативности в Лиге чемпионов, Месси и Роналду – в тройке лучших
Андрей Шевченко / Getty Images

Действующий главный тренер сборной Украины оказался среди лучших в рейтинге самого престижного клубного турнира Европы.

Портал GiveMeSport составил рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов в соотношении количества проведенных матчей к количеству забитых голов в самом престижном европейском клубном турнире. Учитывались только 25 лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

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Экс-нападающий Динамо, Милана и Челси Андрей Шевченко тоже оказался в этом списке. Действующий наставник сборной Украины занял 12 место с индексом 0,48 голов за игру. Шевченко, который выиграл с Миланом Лигу чемпионов 2002/03, обошел таких признанных мастеров как Анри, Это'О, Руни и Ибрагимович.

Лучшим стал Лионель Месси (141 матч, 114 голов, коэффициент 0,81). Второе место занял Рууд ван Нистелрой (73 матча, 56 голов, коэффициент 0,77), третье – Криштиану Роналду (169 матч, 128 голов, коэффициент 0,76).

Также в топ-10 оказались Роберт Левандовски, Неймар, Филиппо Индзаги, Эдинсон Кавани, Серхио Агуэро, Карим Бензема и Рауль. Полностью рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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