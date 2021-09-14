Дончане имеют опыт побед над молдаванами в Лиге чемпионов. Перед новым матчем Шахтера и Шерифа вспоминаем, как это было.

Срна дебютировал в еврокубках за Шахтер на выезде против Шерифа

Шахтер встречался с Шерифом во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2003/04. Выездной матч завершился нулевой ничьей, а дома "горняки" переиграли гостей из Молдовы.

На старте второго тайма отличился Звонимир Вукич – серб забил красивым ударом со штрафного. А точку в поединке на последних минутах поставил Брандау, который вышел вместо Алексея Белика.

"Это мой первый тренерский успех в еврокубках. Я приобретаю знания и опыт. А главное – сплачивается наша молодая команда, которая, надеюсь, проведет следующие 5 месяцев в Лиге чемпионов", – сказал тогдашний наставник дончан Бернд Шустер.

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Но тогда Шахтеру не удалось пробиться в групповой этап ЛЧ. В следующем раунде "горняки" вылетели от Локомотива, пропустив ключевой гол с пенальти на 85-й минуте.

Состав Шахтера в матче с Шерифом: Плетикоса – Тимощук (капитан), Пажин, Попов, Рац – Гай, Левандовски, Бахарев (Срна, 56) – Вукич (Пуканыч, 89) – Воробей, Белик (Брандау, 70).

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