"Несомненно, такие результаты Шерифа – заслуга тренера Юрия Вернидуба, его помощника Дмитрия Кара-Мустафы и других сотрудников тренерского штаба. Ведь и раньше, до них, в еврокубках тоже играли одни легионеры, но только этот штаб смог внести дисциплину и максимальную концентрацию в таких матчах.

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Реакция игроков Реала после голов Шерифа из контратак говорит о многом: они не понимали, как это произошло. А дело в отработке таких ситуаций. Игроки Шерифа даже не тянули время при удобном счете, никто не корчился на поле, они подавали руку соперникам, чтобы быстрее ввести мяч в игру. Это говорит о сумасшедшей мотивации и настрое, которые дает только тренер.

Есть такая тактика шакала: обороняться, но нападать так, чтобы добить соперника. И неважно, что со львами бьешься. Более того, ключ к успеху – правильные отношения между руководством и тренером. Наверное, Юрий Вернидуб уже на карандаше у Шахтера или Динамо", – цитирует Бордеяну ВсеПроСпорт.

После двух туров группового этапа ЛЧ Шериф украинского специалиста сенсационно возглавляет квартет D с двумя победами в активе – над Шахтером (2:0) и Реалом (2:1).

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