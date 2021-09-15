"Очень рад тому, как сложилась игра. Достигли поставленной цели. Думаю, мы можем достичь хороших результатов.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Откуда такая уверенность? Мы ежедневно тяжело тренируемся. Отрабатываем все, что нам показывают на тренировках. Поэтому в матчах с Динамо З, Црвеной Звездой и Шахтером у нас это все и получается", – цитирует Костанцу Sport-express.

Напомним, Шериф стал первым представителем Молдовы на групповой стадии Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Вернидуба станет Реал (28 сентября).

Шериф уверенно разбил Шахтер в матче 1 тура ЛЧ – громкая пощечина от Вернидуба, у которого нашелся свой Кристиано