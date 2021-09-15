"Дуже радий тому, як склалася гра. Досягнули поставленої цілі. Думаю, ми можемо досягти хороших результатів.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Звідки така впевненість? Ми щодня важко тренуємося. Відпрацьовуємо все, що нам показують на тренуваннях. Тому в матчах з Динамо З, Црвеною Звездою і Шахтарем у нас це все і виходить", – цитує Костанцу Sport-express.

Нагадаємо, Шериф став першим представником Молдови на груповій стадії Ліги чемпіонів. Наступним суперником команди Вернидуба стане Реал (28 вересня).

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано