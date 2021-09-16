Шериф – Шахтер: УЕФА назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов
11:59 - Читати українською
Индивидуальная награда не досталась подопечным Роберто Де Дзерби.
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Защитник Шерифа Кристиано стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Шахтера (2:0) по версии УЕФА, сообщает официальный сайт молдавского клуба.
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28-летний бразилец отметился двумя ассистами и не позволил футболистам донецкого клуба отличиться хотя бы одним голом.
Напомним, в группе D Шериф и Реал возглавляют квартет с тремя очками, Интер и Шахтер на 3-м и 4-м местах соответственно. Молдавская команда посетит Киев на ответный матч 7 декабря.
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