Защитник Шерифа Кристиано стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Шахтера (2:0) по версии УЕФА, сообщает официальный сайт молдавского клуба.

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28-летний бразилец отметился двумя ассистами и не позволил футболистам донецкого клуба отличиться хотя бы одним голом.

Напомним, в группе D Шериф и Реал возглавляют квартет с тремя очками, Интер и Шахтер на 3-м и 4-м местах соответственно. Молдавская команда посетит Киев на ответный матч 7 декабря.

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