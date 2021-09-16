Індивідуальна нагорода не дісталась підопічним Роберто Де Дзербі.

Оборонець Шерифа Крістіано став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:0) за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт молдовського клубу.

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28-річний бразилець відзначився двома асистами та не дозволив футболістам донецького клубу відзначитись бодай одним голом.

Нагадаємо, у групі D Шериф та Реал очолюють квартет з трьома очками, Інтер та Шахтар на 3-му та 4-му місцях відповідно. Молдовська команда завітає до Києва на матч-відповідь 7 грудня.

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