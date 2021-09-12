Голкипер Шахтера Анатолий Трубин перешел на следующий этап восстановления от травмы. Игрок уже вернулся к тренировкам на поле.

Де Дзерби признался, кто из игроков Шахтера стал для него самым большим открытием

"Работаю. Еще немного...", – подписал кипер свое фото с мячом на странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 20 августа Трубин перенес операцию на мениске. По предварительным данным его восстановление должно продолжаться еще месяц.

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