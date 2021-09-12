"Еще немного...": Трубин анонсировал свое возвращение в общую группу Шахтера
12:54 - Читати українською
Роберто Де Дзерби получил хорошие новости из лазарета донецкой команды.
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин перешел на следующий этап восстановления от травмы. Игрок уже вернулся к тренировкам на поле.
Де Дзерби признался, кто из игроков Шахтера стал для него самым большим открытием
"Работаю. Еще немного...", – подписал кипер свое фото с мячом на странице в социальной сети Instagram.
Напомним, 20 августа Трубин перенес операцию на мениске. По предварительным данным его восстановление должно продолжаться еще месяц.
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