"Нам снова предстоит сыграть в очень сложной группе Лиги чемпионов. Знаем, что будут тяжелые матчи, но сейчас сосредоточены на Шерифе. Это тоже хорошая команда. Мы хорошо готовимся и надеемся успешно стартовать.

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В прошлом сезоне в ЛЧ мы достигли впечатляющих результатов на выезде, но дома сыграли не так хорошо. Считаю, в этом году нужно набирать больше очков дома и пытаться брать пункты на выезде.

Я не играл в той Лиге чемпионов из-за травмы. Но было здорово видеть, как команда победила Реал – один из крупнейших клубов мира. Это показывает, что у нас квалифицированный состав, можем мечтать о лучших результатах в этом сезоне. Все матчи будут сложными, но мы всегда играем на победу.

Я вернулся после травмы. Чувствую себя хорошо, но все еще набираю кондиции, чтобы быть готовым на 100%. Всегда думаю, чтобы сделать все возможное для помощи клубу", – цитирует Исмаили Lance.

Напомним, первый поединок в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер проведет на выезде против Шерифа в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

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