На награду претендуют Неймар, Кунде, Анхелиньо и Маккени, сообщает официальный Twitter УЕФА.

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Звезда ПСЖ элегантно прокинул мяч между ног игроку Истанбул Башакшехира, после чего пробил точно в девятку. Защитник Севильи роскошным ударом с лета шокировал Ренн, а его коллега из РБ Лейпциг похоронил Манчестер Юнайтед. Маккени подытожил красивую комбинацию Ювентуса, которая привела ко второму голу в ворота Барселоны.

Напомним, в 5 туре Лиги чемпионов автором лучшего мяча признали Антуана Гризманна.

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