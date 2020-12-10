Шедевр Неймара и еще три гола претендуют на звание самого красивого в 6 туре Лиги чемпионов
УЕФА выбрал 4 номинантов, которые поборются за звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют Неймар, Кунде, Анхелиньо и Маккени, сообщает официальный Twitter УЕФА.
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Звезда ПСЖ элегантно прокинул мяч между ног игроку Истанбул Башакшехира, после чего пробил точно в девятку. Защитник Севильи роскошным ударом с лета шокировал Ренн, а его коллега из РБ Лейпциг похоронил Манчестер Юнайтед. Маккени подытожил красивую комбинацию Ювентуса, которая привела ко второму голу в ворота Барселоны.
Напомним, в 5 туре Лиги чемпионов автором лучшего мяча признали Антуана Гризманна.
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