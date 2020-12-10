УЄФА обрав 4 номінантів, які поборються за звання найкращого гола тижня у Лізі чемпіонів.

На нагороду претендують Неймар, Кунде, Анхеліньо і Маккені, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Ліга чемпіонів: Аталанта виграла бій за плей-офф в Аякса, Ліверпуль ледь не зганьбився в Данії, ПСЖ знищив Башакшехір

Зірка ПСЖ елегантно прокинув м'яч поміж ніг гравцю Істанбул Башакшехіра, після чого пробив точно у дев'ятку. Захисник Севільї розкішним ударом з льоту шокував Ренн, а його колега з РБ Лейпциг поховав Манчестер Юнайтед. Маккені підсумував красиву комбінацію Ювентуса, яка призвела до другого гола у ворота Барселони.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги чемпіонів автором найкращого м'яча визнали Антуана Грізманна.

Ліга чемпіонів: Атлетіко вибив Зальцбург, резервісти Баварії та Манчестер Сіті не мали проблем із опонентами