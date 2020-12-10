Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа A

Бавария – Локомотив – 2:0

Голы: Зюле, 63, Шупо-Мотинг, 80

Зальцбург – Атлетико – 0:2

Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86

Группа C

Манчестер Сити – Марсель – 3:0

Голы: Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90

Олимпиакос – Порту – 0:2

Голы: Отавиу, 10 (пенальти), Урибе, 77

Удаление: Семеду, 79 (О)

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Ханси Флик против Локо выпустил полурезервный, но довольно мотивированный состав Баварии. Мюнхенцы полностью контролировали ход поединка, но сумели открыть счет только во втором тайме. На 63-й минуте Дуглас Коста подал с углового точно на Никласа Зюле, а немецкий центрбек головой направил мяч в ворота Гильеме. А на 80-й после затяжной атаки Гнабри вывел на ударную позицию Эрика-Максима Шупо-Мотинга и тот мощно пробил под перекладину – 2:0!

Тем временем на родине Моцарта местный Зальцбург в очном поединке с Атлетико должен был определить второго участника плей-офф от квартета A. Гостям помог стандарт: под занавес первого тайма Карраско подал со штрафного от левого края, а Марио Эрмосо выиграл второй этаж у оппонентов и открыл счет в матче. На 86-й минуте "матрасники" сумели закрепить свое преимущество: Корреа беспрепятственно навесил с правого фланга, а тот же Янник Феррейра-Карраско в одно касание замкнул передачу партнера.

На Этихаде Манчестер Сити разгромил Марсель даже в неоптимальном составе. Правда, "горожане" начали забивать только после перерыва. Сначала Марез разрезным пасом нашел свободного Феррана Торреса и тот забил с нескольких метров. Далее Серхио Агуэро вовремя отреагировал на сэйв Манданда после углового и добил из пределов вратарской. А на 90-й минуте окончательно огорчил Олимпик Рахим Стерлинг, воспользовавшись несогласованностью вратаря с обороной.

Наконец в Греции Порту одолел местный Олимпиакос, забив по голу в каждом из таймов. В первой половине с одиннадцатиметровой отметки отличился Отавиу. А на 77-й минуте "драконы" разыграли образцовую контратаку, в финальной части которого мяч отскочил к Матеусу Урибе на линии штрафной, откуда колумбиец решился на мощный выстрел и закрепил двойное преимущество гостей с Пиренеев.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов