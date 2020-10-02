"Со второй корзины не стоит ждать легкого соперника, а с первой – тем более. Поэтому встречу с Барселоной и Ювентусом вполне можно было предположить. Интересный вариант с Ференцварошем. Команда Сергея Реброва в соперниках – это дополнительная интрига.

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Конечно, Ребров будет особенно мотивирован на матчи с киевским Динамо, потому что у него, наверное, осталась обида за несправедливое увольнение из клуба. С Барселоной сейчас можно играть. Каталонцы выглядят не так мощно, многих футболистов распродали, и конфликт с Месси не очень хорошо сказался на игре команды.

Что касается Ювентуса, то в недавнем матче с Ромой, он меня не впечатлил. Динамо в своей истории уже играло достойно с той же Барселоной, громило ее и в Киеве, и в Испании. УЕФА, насколько я знаю, хочет проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями. Не знаю, как это получится у нас, но поддержка болельщиков на НСК Олимпийский ощутимо помогла бы динамовцам.

Какие шансы у Динамо на выход в плей-офф? Это однозначно не группа смерти. В целом, по итогам жеребьевки все квартеты получились ровными. В нашей группе со всеми можно играть. Не надо никого бояться и заранее опускать руки. Думаю, шанс занять одно из двух первых мест у Динамо есть. Группа смерти – у Шахтера, которому достались три очень сложных оппонента", – сказал Кузнецов в комментарии изданию Footboom.

Напомним, киевляне попали в группу G, в которой сыграют с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

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