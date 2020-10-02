"З другого кошика не варто чекати легкого суперника, а з першого – тим більше. Тому зустріч з Барселоною і Ювентусом цілком можна було припустити. Цікавий варіант з Ференцварошем. Команда Сергія Реброва в суперниках – це додаткова інтрига.

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Звичайно, Ребров буде особливо мотивований на матчі з київським Динамо, тому що у нього, напевно, залишилася образа за несправедливе звільнення з клубу. З Барселоною зараз можна грати. Каталонці виглядають не так потужно, багатьох футболістів розпродали, та й конфлікт з Мессі не дуже добре позначився на грі команди.

Що стосується Ювентуса, то в недавньому матчі з Ромою, він мене не вразив. Динамо в своїй історії вже грало гідно з тієї ж Барселоною, громило її і в Києві, і в Іспанії. УЄФА, наскільки я знаю, хоче проводити матчі Ліги чемпіонів з глядачами. Не знаю, як це вийде у нас, але підтримка вболівальників на НСК Олімпійський відчутно допомогла б динамівцям.

Які шанси має Динамо на вихід в плей-офф? Це однозначно не група смерті. В цілому, за підсумками жеребкування всі квартети вийшли рівними. У нашій групі з усіма можна грати. Не треба нікого боятися і заздалегідь опускати руки. Думаю, шанс посісти одне з двох перших місць у Динамо є. Група смерті – у Шахтаря, якому дісталися три дуже складних опонента", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, кияни потрапили до групи G, в якій зіграють з туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та угорським Ференцварошем.

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