Шальке – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет анонс первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким Шальке и английским Манчестер Сити.

Шальке – Манчестер Сити

20 февраля, 22:00. Гельзенкирхен, Фелтинс-арена

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Из-за отсутствия украинских команд в раунде плей-офф главного еврокубка противостояния Шальке и Манчестер Сити самое интересное для отечественного зрителя. За обе команды выступают игроки сборной Украины – Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, хотя и шансы увидеть их прямое противостояние на поле пока призрачны. Поэтому придется поискать другие интригующие моменты...

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Дуэль Шальке и Сити похожа на битву Давида и Голиафа. Хотя результат вряд ли получится таким же сенсационным. Нынешний Шальке сложно представить в качестве конкурента "горожан". Команда Гвардиолы сметает всех соперников на своем пути, а даже если случится какой-то казус в Гельзенкирхене, то будет ответный матч на Этихаде, где манкунианцы наверняка должны доказать собственное превосходство. Но трудно "кобальтовым" будет уже в первом матче. Хотя бы потому, что у Манчестер Сити на выходных был "туристический" вояж в Ньюпорт, где спокойно был оформлен выход в следующий раунд Кубка Англии. Ведущие исполнители "горожан" получили отдых – Бернарду Силва, Уокер и Стерлинг просидели весь матч на скамейке запасных, Ляпорт вышел в конце встречи, а Агуэро даже не попал в заявку.

Сторонником ротации является и Доменико Тедеско. После неплохой игры против Баварии на поле в матче с Фрайбургом так и не появился Коноплянка. То же касается и Себастьяна Руди, а Бенталеб сыграл только 25 последних минут поединка. Очевидно, эта тройка выйдет в основе на матч с Манчестер Сити и попытается навязать собственную повестку дня гостям. Поскольку в кубковом матче Зинченко провел все 90 минут, то прямого противостояния с партнером по сборной для Коно не будет. Это плохая новость для Шальке, ведь украинский левый защитник невольно все еще, к сожалению, лакомый кусочек для всех соперников Сити.

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Вариантов на позицию левого бека у Гвардиолы есть несколько, но эта фигура вряд ли будет знаковой в матче. Дуэт Стерлинга и Агуэро, которые буквально разрывают соперников после Нового года, а также де Брюйне, который набирает форму после тяжелой травмы, обязаны уже в Гельзенкирхене снимать все вопросы относительно победителя дуэли. А вот Шальке образца сезона 2018/19 сложно представить непреодолимым валом на пути локомотива команды с Этихада.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Дисквалифицированы: Маскарель (Шальке)

Травмированные: Шопф, Эмболо – Браво, Компани, Менди

Под вопросом: Стамбули – Стоунз, Жезус

Ориентировочные составы

Шальке: Нюбель – Калиджури, Салиф Сане, Настасич, Очипка – Маккени, Руди – Бенталеб, Бургшталлер, Коноплянка – Ут

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило – Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне – Б. Силва, Стерлинг, Агуэро

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов