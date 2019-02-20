Атлетико – Ювентус: анонс матча Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет анонс первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским Атлетико и туринским Ювентусом.

Атлетико – Ювентус

20 февраля, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Одно из самых интересных противостояний первой стадии плей-офф ЛЧ возьмет старт в Мадриде. На Ванда Метрополитано встретятся команды, которые на протяжении последних пяти лет дважды играли в финалах турнира. Кроме того, это еще и отличная тренерская дуэль. И Атлетико, и Ювентус пока являются вершиной карьеры для Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри. В конце концов, "матрасники" и "зебры" – яркие примеры штампа о "тренерских" командах.

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Еще год назад противостояния Атлетико и Ювентуса можно было бы назвать битвой близнецов. Суперпрагматичны, ориентированные прежде всего на оборону собственных ворот, готовы терпеть в течение длительного времени, чтобы нанести смертельный удар сопернику. Вместе с тем, Юве имел одно преимущество – в силу своего статуса в Италии ему значительнее чаще приходится играть первым номером, и, следовательно, атака туринцев тоже демонстрировала высокое качество. Хотя с такими командами, как Атлетико, было откровенно тяжело.

Но летом "Старая синьора" решила исправить это и вложилась в трансфер Криштиану Роналду. Именно звездный португалец призван решать судьбу сложных поединков самостоятельно (если придется). В данный момент 5-кратный обладатель "Золотого мяча" находится в прекрасной форме: в трех последних поединках Роналду забил 4 мяча. Кроме того, Атлетико еще и входит в тройку любимых команд форварда – он забил 22 мяча и отдал 8 ассистов в матчах с "матрасниками".

В этом сезоне мадридцы выглядят не так мощно, как в несколько предыдущих лет. Да, Атлетико по итогам уикенда вернулся на второе место в Ла Лиге, но результаты ребят Симеоне неоднозначны. Треть своих матчей в чемпионате они сыграли вничью, в последних трех одержали лишь одну победу, а в плей-офф ЛЧ вышли из группы с откровенно слабым Брюгге и невероятно кризисным осенью Монако. Все это вместе делает Ювентус фаворитом противостояния, хотя шансы команд на победу в Мадриде букмекеры считают примерно равными.

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Сыграют Атлетико и Ювентус фактически оптимальными составами. Травмированного Лукаса Эрнандеса на левом фланге обороны хозяев заменит Филипе Луис. Зато в атаке особенно мотивированным будет Альваро Мората, которого Юве когда-то отпустил обратно в Реал после двух неплохих сезонов в Турине. В составе итальянского гранда немного интриги связано с фамилией третьего атакующего игрока: Бернардески на время вытеснил из основы Дибалу, но Пауло правильно отреагировал и был одним из лучших в матче с Фрозиноне в пятницу. Поэтому шансы аргентинца выйти в старте выглядят более убедительными.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Травмированные: Лукас Эрнандес (Атлетико)

Под вопросом: Ругани, Дуглас Коста (оба – Ювентус)

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис – Сауль, Коке, Родри, Лемар – Мората, Гризманн

Ювентус: Щенсны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Манджукич, Дибала, Роналду

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