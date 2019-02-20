Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецьким Шальке та англійським Манчестер Сіті.

Шальке – Манчестер Сіті

20 лютого, 22:00. Гельзенкірхен, Фелтінс-арена

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Через відсутність українських команд у раунді плей-офф головного єврокубка протистояння Шальке та Манчестер Сіті найбільш цікаве для вітчизняного глядача. За обидві команди виступають гравці збірної України – Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, хоча й шанси побачити їхнє пряме протистояння на полі наразі примарні. Тому доведеться пошукати інші інтригуючі моменти...

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Дуель Шальке та Сіті схожа на битву Давида та Голіафа. Хоча результат навряд вийде таким же сенсаційним. Нинішній Шальке складно уявити конкурентом "містянам". Команда Гвардіоли змітає усіх суперників на своєму шляху, а навіть якщо трапиться якийсь казус у Гельзенкірхені, то буде матч-відповідь на Етіхаді, де манкуніанці напевне має довести власну перевагу. Та важко "кобальтовим" буде вже в першому матчі. Хоча б тому, що Манчестер Сіті на вихідних мав "туристичний" вояж до Ньюпорта, де спокійно оформив вихід до наступного раунду Кубка Англії. Провідні виконавці "містян" отримали відпочинок – Бернарду Сілва, Вокер і Стерлінг просиділи весь матч на лаві запасних, Ляпорт вийшов наприкінці зустрічі, а Агуеро не потрапив навіть до заявки.

Прихильником ротації є і Доменіко Тедеско. Після непоганої гри проти Баварії на полі в матчі з Фрайбургом так і не з'явився Коноплянка. Те саме стосується і Себастіана Руді, а Бенталеб зіграв лише 25 останніх хвилин поєдинку. Вочевидь, ця трійка вийде в основі на матч із Манчестер Сіті й спробує нав'язати власний порядок денний гостям. Оскільки в кубковому матчі Зінченко провів усі 90 хвилин, то прямого протистояння з партнером по збірній для Коно не буде. Це погана новина для Шальке, адже український лівий оборонець мимоволі – усе ще, на жаль, ласий шматок для усіх суперників Сіті.

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Варіантів на позицію лівого бека Гвардіола має кілька, але ця фігура навряд буде знаковою у матчі. Дует Стерлінга та Агуеро, які буквально розривають суперників після Нового року, а також де Брюйне, який набирає форму після важкої травми, зобов'язані вже в Гельзенкірхені знімати всі запитання щодо переможця дуелі. А Шальке зразка сезону 2018/19 складно уявити нездоланним валом на шляху локомотива команди з Етіхада.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Дискваліфіковані: Маскарель (Шальке)

Травмовані: Шопф, Емболо – Браво, Компані, Менді

Під питанням: Стамбулі – Стоунз, Жезус

Орієнтовні склади

Шальке: Нюбель – Каліджурі, Саліф Сане, Настасіч, Очіпка – Маккені, Руді – Бенталеб, Бургшталлєр, Коноплянка – Ут

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандінью, Гюндоган, де Брюйне – Б. Сілва, Стерлінг, Агуеро

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів