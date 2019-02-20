toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

08:30 228 Читать на русском
Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між німецьким Шальке та англійським Манчестер Сіті.

Шальке – Манчестер Сіті

20 лютого, 22:00. Гельзенкірхен, Фелтінс-арена

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Через відсутність українських команд у раунді плей-офф головного єврокубка протистояння Шальке та Манчестер Сіті найбільш цікаве для вітчизняного глядача. За обидві команди виступають гравці збірної України – Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, хоча й шанси побачити їхнє пряме протистояння на полі наразі примарні. Тому доведеться пошукати інші інтригуючі моменти...

Атлетіко – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

Дуель Шальке та Сіті схожа на битву Давида та Голіафа. Хоча результат навряд вийде таким же сенсаційним. Нинішній Шальке складно уявити конкурентом "містянам". Команда Гвардіоли змітає усіх суперників на своєму шляху, а навіть якщо трапиться якийсь казус у Гельзенкірхені, то буде матч-відповідь на Етіхаді, де манкуніанці напевне має довести власну перевагу. Та важко "кобальтовим" буде вже в першому матчі. Хоча б тому, що Манчестер Сіті на вихідних мав "туристичний" вояж до Ньюпорта, де спокійно оформив вихід до наступного раунду Кубка Англії. Провідні виконавці "містян" отримали відпочинок – Бернарду Сілва, Вокер і Стерлінг просиділи весь матч на лаві запасних, Ляпорт вийшов наприкінці зустрічі, а Агуеро не потрапив навіть до заявки.

Прихильником ротації є і Доменіко Тедеско. Після непоганої гри проти Баварії на полі в матчі з Фрайбургом так і не з'явився Коноплянка. Те саме стосується і Себастіана Руді, а Бенталеб зіграв лише 25 останніх хвилин поєдинку. Вочевидь, ця трійка вийде в основі на матч із Манчестер Сіті й спробує нав'язати власний порядок денний гостям. Оскільки в кубковому матчі Зінченко провів усі 90 хвилин, то прямого протистояння з партнером по збірній для Коно не буде. Це погана новина для Шальке, адже український лівий оборонець мимоволі – усе ще, на жаль, ласий шматок для усіх суперників Сіті.

Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?

Варіантів на позицію лівого бека Гвардіола має кілька, але ця фігура навряд буде знаковою у матчі. Дует Стерлінга та Агуеро, які буквально розривають суперників після Нового року, а також де Брюйне, який набирає форму після важкої травми, зобов'язані вже в Гельзенкірхені знімати всі запитання щодо переможця дуелі. А Шальке зразка сезону 2018/19 складно уявити нездоланним валом на шляху локомотива команди з Етіхада.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Дискваліфіковані: Маскарель (Шальке)

Травмовані: Шопф, Емболо – Браво, Компані, Менді

Під питанням: Стамбулі – Стоунз, Жезус

Орієнтовні склади

Шальке: Нюбель – Каліджурі, Саліф Сане, Настасіч, Очіпка – Маккені, Руді – Бенталеб, Бургшталлєр, Коноплянка – Ут

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Даніло – Фернандінью, Гюндоган, де Брюйне – Б. Сілва, Стерлінг, Агуеро

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
до матчу
11
год
:
40
хв
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке Шальке - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо
    Україна — 19 лют4651 Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо
11
год
:
40
хв
Шальке
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук