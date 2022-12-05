Молодежная команда Руха весной 2023 года примет участие в розыгрыше престижного турнира Viareggio Cup, который состоится в Италии, сообщает Fiorentina.it.

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"Турнир в Виареджо всегда был очень внимателен к международной динамике: мир, толерантность между народами и борьба с расизмом являются частью нашей истории. Участие украинского формирования – это наш маленький, но значимый месседж в поисках мира во всем мире", – заявил президент Centro Giovani Calciatori Алессандро Паладжи.

Напомним, 73-й розыгрыш Кубка Виареджо (предназначенный для команд Примаверы) пройдет с 20 марта по 3 апреля 2023 года. Рух станет лишь третьей украинской командой, выступавшей в этом турнире после Динамо (1996) и Шахтера (2008).

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