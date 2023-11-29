– С победой! Довольны ли командой?

– Мы победили, спасибо ребятам, но не все так гладко, потому что всегда будем искать, в чем должны быть лучше. Быстро открыли счет и после этого должны были играть увереннее, а мы расслабились и думали, что победа будет легкой. Пропустили мяч после индивидуальной ошибки, и спасибо за то, что проявили "шахтерский" характер и вырвали победу. Не буду останавливать повторять: не помню, чтобы Барселона U19 или Порту U19 нас переигрывали, когда забивали мячи, – мы сами помогли им в этом, ошибаясь индивидуально. Радуюсь победе, но расстроен, ведь нам не хватает немного, чтобы побороться за выход в плей-офф. Пожалуй, не хватает уверенности, своего стадиона и болельщиков, однако спасибо Гамбургу и болельщикам, которые присутствовали на матче, для нас это очень важно!

Точный Ющенко и скорый Савин: видео голов и обзор матча Шахтер U-19 – Антверпен U-19

– Математические шансы на выход из группы есть, но все зависит от Шахтера. Как настраиваться на игру с Порту U19?

– Лига чемпионов – это Лига чемпионов, каждая победа или гол – это большой опыт, мы должны бороться в каждом моменте. Перед матчем сказал, что должны 100% побеждать, ведь мы – уровень Барселоны U19 и Порту U19, если бы проиграли, то нас бы сравнивали с Антверпеном U19, а я считаю, что наш уровень выше. Не все зависит от нас, пожалуй, в лучшем случае придется побеждать Порту U19 со счётом 4:0. Будем стараться и надеяться, что футбольная судьба подарит шанс.

Шахтер U-19 набрал 6 очков и остался на третьем месте группы H. Шансы на плей-офф еще были, однако впоследствии Барселона разгромно проиграла Порту и сняла все вопросы. У португальцев и испанцев по 12 очков, поэтому Шахтер потерял все варианты пройти дальше. Игра с Порту в последнем туре стала формальностью.

Шахтер дожал Антверпен в Юношеской ЛЧ – автогол принес победу и сохранил мизерные шансы, но Барселона их отобрала