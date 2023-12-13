Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 6 тур

Порту U-19 – Шахтар U-19 – 2:0

Голи: Канде, 47, Мора, 63

Турнірного значення поєдинок у Португалії вже не мав. Команда Олексія Бєліка достроково втратила шанси посісти одне з двох перших місць групи і вийти у наступну стадію Юнацької ліги УЄФА. За будь-якого результату Шахтар U-19 фінішував на 3-му місці групи H. "Помаранчево-чорні" могли хіба взяти реванш у Порту за поразку в першому турі з рахунком 1:4.

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Шахтар міг забивати вже на старті гри, але захисник Порту відвів загрозу, заблокувавши прицільний удар Віктора Цуканова з кількох метрів. "Дракони" свою найкращу атаку за перші 45 хвилин провели тільки наприкінці тайму – Денис Барченко зреагував і врятував Шахтар. 0:0 після першої половини.

Але вже на старті другого тайму Шахтар пропустив. Канде найкраще зорієнтувався після відскоку м'яча і метрів з 10-ти проштовхнув його у сітку воріт. Невдовзі Родріго Мора подвоїв первагу Порту, пробивши повз Барченка з лінії воротарського. "Дракони" були близькими до третього м'яча – в одному з епізодів стійка врятувала "гірників". Зрештою, все завершилося з рахунком 2:0. Шахтар зазнав четвертої поразки в груповому турнірі.

В іншому матчі групи H Барселона U-19 на виїзді перемогла Антверпен з рахунком 3:0. Каталонці та Порту набрали по 15 очок, але саме португальці фінішували першими за додатковими показниками. Відповідно, "дракони" вийшли в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Барса зіграє у стикових матчах. Шахтар U-19 набрав 6 балів і фінішував третім. Антверпен з нулем замкнув турнірну таблицю.

Нагадаємо, основні команди Порту і Шахтаря зіграють свій матч 6 туру ЛЧ сьогодні, 13 грудня, о 22:00. Для виходу в 1/8 фіналу підопічним Маріно Пушіча потрібна тільки перемога.

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