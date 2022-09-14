В рамках 2-го тура группового этапа Юношеской ЛЧ донецкий Шахтер удержал победу над сверстниками из Селтика (2:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Шахтер U-19 блестяще начал выступление в новом сезоне Юношеской лиги, одержав победу над РБ Лейпциг U-19. Подопечные Оскара Ратулутры работали в очень быстром темпе, переехав немецких сверстников, а Булеза ещё и забил гол-шедевр. От домашки с Селтиком U-19 ждали не менее убедительной победы.

Юные "горняки" провели неоднозначный первый тайм. С одной стороны, шотландцы создали ощутимые проблемы на старте встречи, навязав большое количество единоборств, а Брукс на 19-й минуте даже выходил на рандеву с Твардовским – впрочем, переиграть голкипера под острым углом Адаму не удалось. На 20-й минуте Твардовский потянул сильнейший удар Дэвидсона в дальний угол.

С другой стороны, футбол Шахтера U-19 нравился больше, а по ходу игры "оранжево-черные" набирали обороты. Они работали в высокой интенсивности, выходили из-под прессинга через пас низом и классно комбинировали на чужой половине. На 24-й минуте такой футбол принёс штрафной, с которого Лосенко пробил над перекладиной. На 25-й дончане праздновали взятие ворот: Погорелый обыгрался с Лосенко на и прострелил с левого фланга на 11 метров, а Ющенко замкнул точным ударом – 1:0!

После этого игра несколько выровнялась. Подопечные Оскара Ратулутры выглядели интереснее, но на 39-й минуте они едва не пропустили из-за прострела с левого фланга. Перехватить его никто не смог, но и Рокко пробил мимо пустого ближнего угла. Пронесло. В конце концов отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе украинцев.

В начале второго тайма Шахтеру U-19 удалось удвоить преимущество вследствие подачи с углового, которую замкнул Лосенко. Мяч попал в Дилана Корра и влетел от него в сетку – 2:0! Ещё через две минуты Лосенко едва не повторил первый гол Шведа Лейпцигу, обворовав голкипера и покатив мяч в пустые ворота с дистанции, однако Андерсон успел выбить сферу с линии.

В последние полчаса Селтик U-19 ощутимо прибавил в активности. Особенно опасно выглядел Брукс, на 62-й минуте классно выстреливший в девятку. Твардовский парировал. Шахтер U-19 постепенно садился на собственную треть поля, а Оскару Ратулутре из-за травмы ещё и пришлось снимать с игры Ющенко. От пропущенного гола это не спасло – на 75-й минуте Букс замкнул подачу Саммерса с углового. 2:1.

"Кельты" продолжили давление, но чего-то интереснее вбегания Брукса в штрафную и столкновения с Твардовским на 90-й минуте шотландцы не создали. "Горняки" же ещё и несколько раз подловили соперника на контратаках – впрочем, завершение хромало. В конце концов, команда удержала своё преимущество. Шахтер U-19 празднует вторую победу подряд и выходит в лидеры группы F.

Шахтер – Селтик: феерия Блохина, битый чемпион – как украинцы играли с шотландцами?