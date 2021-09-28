Шахтер U-19 – Интер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 в рамках 2-го тура Юношеской ЛЧ принимает ровесников из Интера. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 – Интер U-19 началась в 13:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO" по этой ссылке, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов
Стартовые составы
Шахтер U-19: Твардовский – Капинус, Козик, Фарина, Булеза – Сигеев, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасные: Кравец, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Пушкарёв, Погорелый
Интер U-19: Ровида – Дзанотти, Моретти, Фонтанароза, Карбони – Казадей, Саньялли, Нунциатини – Пескетола, Абьюзо, Овусу
Запасные: Каллигарис, Кортоновис, Чеккини-Мюллер, Матяж, Бонавита, Фаббиан, Илиев
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