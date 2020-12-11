Матч против миланского Интера стал для "горняков" 100-м в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт Шахтера.

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Интересно, что дончане провели 90 поединков в групповом этапе и еще 10 – в плей-офф. Всего у "горняков" 35 побед, 21 ничья и 44 поражения. К слову, Шахтер дебютировал в ЛЧ в сентябре 2000 года в матче с Лацио в Донецке.

Заметим, "горняки" заняли третье место в квартете ЛЧ с Реалом, Интером и Боруссией М. Команду Каштру 14 декабря ожидает жеребьевка 1/16 Лиги Европы.

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