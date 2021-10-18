Дуэль итальянских тренеров – Карло Анчелотти и Роберто Де Дзерби. Матч Шахтер – Реал Мадрид стартует 19 октября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на НСК Олимпийский в Киеве, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. После двух туров ЛЧ мадридцы набрали 3 пункта и занимают вторую позицию квартета. Шахтер с одним баллом пока последний. У Интера тоже одно очко, а сенсационным лидером группы является Шериф, который обыграл как "горняков", так и Реал.

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Шахтер – Реал Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

Популярная контора William Hill отдает предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу Реала выставили коэффициент 1.55, а на три очка Шахтера дают аж 5.80. Ничья – 4.33. На то, что обе команды забьют гол, предлагают поставить за 1.67. На то, что отметится кто-то один из соперников, выставили коэффициент 2.10. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.60, а тотал меньше 2,5 – в 2.25. Как видим, букмекер прогнозирует большое количество голов.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же. Успех мадридцев оценен коэффициентом 1.57, а победа Шахтера – 5.50. Ничья – 4.20. Наиболее вероятным итогом игры считают победу Реала со счетом 2:1 – на такой результат предлагают поставить за 8.00. По мнению букмекера, первыми забьют гости из Испании. Такую вероятность оценили в 1.46, а вот на то, что счет откроют "оранжево-черные", принимают ставки с коэффициентом 2.95.

Напомним, Шахтер и Реал уже выясняли отношения в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда "горняки" под руководством Луиша Каштру дважды сенсационно обыграли "сливочных" – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве. В целом команды сыграли между собой 4 раза, имея в активе по 2 победы.

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