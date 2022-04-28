Донеччанам сподобалась організація благодійного матчу проти Лехії, тому вони готові повернутись у Гданськ. Але вже для проведення єврокубкових поєдинків.

Представники Шахтаря були вражені прийомом у Польщі й неофіційно заявили, що всерйоз розглянуть варіант проведення домашніх єврокубкових матчів на Польсат Плюс Арені, стверджує Sport Interia.

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Це станеться за умови, якщо команді не вдасться грати в Україні через продовження війни. "Гірники" завершили сезон Прем'єр-ліги 2021/22 на першій сходинці, тому наприкінці літа на них чекає кваліфікація Ліги чемпіонів.

До слова, Польсат Плюс Арена була збудована до Євро-2012, вона вміщує 44 тисячі фанатів.

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